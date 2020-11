Las autoridades siguen realizando acciones para cumplir el fallo del Consejo de Estado que ordena a la Nación, al Distrito y otras entidades, adoptar en máximo de 5 años un ‘Plan Maestro de Restauración Ecológica para la bahía de Cartagena”.

Teniendo en cuenta que en aproximadamente cuatro meses se debe presentar el diseño del plan e iniciar su adopción, el Establecimiento Público Ambiental inició un trabajo de identificación de los puntos de vertimientos que llegan a la bahía.

El director del EPA, Javier Mouthon, dijo que hasta la fecha se han identificado 198 y que se está estableciendo, no solo la cantidad, sino cuáles están cumpliendo con la calidad de vertimiento permitida y si generan impactos negativos o no. “Aunque la sentencia no está en firme, hemos decidido ir avanzando en tareas de corto y mediano plazo, seguimos identificando más puntos de vertimientos para darle solución al problema ambiental y mantener este importante ecosistema de la ciudad”, afirmó.