Reunión de socialización de proyecto en La Bodeguita no prosperó, ¿por qué?

“Ante la poca atención que han tenido con nosotros al no darnos la información, estamos pensando seriamente en tomar acciones legitimas y jurídicas. No hemos sido escuchados. No atienden los requerimientos, que es ponerse al servicio de uno. Pensamos en una marcha pacífica. El sitio y la ruta está por definir”. Lea: Lancheros advierten que saldrán a las calles a protestar si no los escuchan

Esas fueron las palabras de Wilman Herrera, líder de comunidades afros, una vez se conociera la apertura del proceso de licitación para remodelar el deteriorado muelle de La Bodeguita. Días después fue programada una reunión donde no asistió el director de Muelles, Verland Pacheco, la cual fue reprogramada para este lunes 25 de septiembre en la Corporación de Turismo de Cartagena (Corpoturismo). También le puede interesar: Corpoturismo abre licitación para reparar el Muelle de La Bodeguita

Herrera en diálogo con El Universal contó que para el encuentro que estaba programado para esta mañana estaban citados los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Caño del Oro, Bocachica, Tierrabomba, Punta Arena, Barú, Santa Ana e Islas del Rosario para que Corpoturismo socializara el cronograma de los trabajos de reparación y mantenimiento para el sector Charlie del muelle de La Bodeguita, conocido como muelle de madera.