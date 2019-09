Reubicación de viviendas en riesgo, una deuda histórica

El 2011 está en la memoria de Cartagena porque en el barrio San Francisco una falla geológica dejó sin vivienda a más de 1.000 familias. Estudios posteriores revelaron que en la zona había una ciénaga que fue rellenada pero que con el tiempo fue perdiendo firmeza, hasta que el fuerte invierno de ese año propició que se desestabilizara el terreno y causara la emergencia.

Todas las casas y las calles que había en el sector fueron destruidas y el lugar se declaró en alto riesgo. Aunque por fortuna esta historia no se ha vuelto a repetir, hace algunos meses líderes de la comunidad denunciaron que se estarían vendiendo terrenos en ese sector, lo que además de constituir un nuevo riesgo también era una estafa. Esta zona, es solo una de las tantas que hay en la ciudad en condición de riesgo y que con el paso de los años se han llenado de invasiones ante los ojos de las autoridades.

Según el informe Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos 2018 el 25,9% de su población, es decir, 268.359 cartageneros, no logran obtener ingresos mensuales mínimos de $257.433 para adquirir vivienda, servicios públicos, transporte y alimentación, por lo que no es extraño que ese margen de habitantes recurra a la invasión como solución a tener un techo donde dormir.

En Cartagena actualmente no se tiene certeza de cuántos habitantes hay y mucho menos de cuántas viviendas están en condición de alto riesgo.

De acuerdo a la Oficina de Riesgos de Cartagena, en la ciudad se han realizado tres ejercicios de identificación de viviendas en riesgo, el censo 2004-2009 identificó 5.121 viviendas, el censo de San Francisco identificó 1.642 viviendas, mientras que el censo de 2010-2013 hizo lo mismo con 11.041 viviendas. Sin embargo, estos ejercicios no abarcan la totalidad de las áreas afectadas y no se conocen los criterios con los que se establece que estas viviendas estén en riesgo no mitigable. En otras palabras, la ciudad no tiene estadísticas claras ni vigentes al respecto.

“Se vienen implementando por localidad en el marco de nuestras capacidades técnicas y presupuestales y dentro del principio de la gradualidad, censos que permitan tener inventarios de los asentamientos ubicados en zonas susceptibles de alto riesgo, en el Distrito de Cartagena. Proceso este, que ha avanzado significativamente pero que se encuentra sujetos a otros procesos ajenos a nuestra competencia para su culminación y determinación”, sostuvo Laura Mendoza Bernett, directora de la dependencia.

Es de destacar que en Cartagena las viviendas en estratos 1 y 2 representan el 72% de las casas de la ciudad. Las autoridades han podido identificar algunos asentamientos susceptibles al riesgo no mitigable, tales como: 9 de abril, Nelson Mandela, La Boquilla, Olaya Herrera, Ceballos, Piedra de Bolívar, Faldas de la Popa, El Pozón, Fredonia, Providencia, Isla de Belén, San Pedro, Isla de León, Santa Clara, Las Palmeras, Puerta de Hierro, Manzanares, Villa estrella, Marlinda, Villagloria, Villa Rosita y Membrillal.

En el último censo terminado en 2013 se identificaron además, San Bernardo, Villa Rosita, La Paz, El Pozón, Santa Mónica, Fredonia, Providencia, Bayunca, San José de los Campanos, Sinaí, Paraíso II, Habita 89, La María, Torices, Paseo de Bolívar, Nueva Granada, Los alpes, Zona industrial de Mamonal, Policarpa, Arroz barato, Zaragocilla, Nariño y Loma del Diamante.

En total, se estima que hay más de 30.053 personas damnificadas por habitar en estas viviendas.

De igual manera, en el año 2017, se realizó la caracterización de viviendas vulnerables en el Cerro de la Popa en las comunidades: El Toril, La Paz, Kennedy, Pablo VI. Según reportó la Oficina de Gestión del Riesgo, estos asentamientos deberán ser contrastados con los respectivos estudios de riesgos que sean realizados y que permitan definir su condición de mitigable o no mitigable.

“Nos preocupa que haya un nuevo asentamiento en esta zona precisamente por todos los riesgos a los que pueden estar expuestas estas familias. Lo primero que haremos será un censo para conocer el número exacto de familias que están aquí. Será un trabajo en conjunto con otras oficinas y entidades Distritales”, aseguró Mendoza Bernett con respecto a los asentamientos en las faldas de La Popa.