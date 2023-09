“Retos de Cartagena son tratamiento de agua y transporte urbano”: Comisión Europea

Darién: la selva que no deja ir a los migrantes

Además, señaló que dos de los problemas que reconoce en Cartagena son el tratamiento de agua y el transporte urbano. “El principal problema que tiene América, y Cartagena no es una excepción, como no lo es Bogotá, como no los Medellín, etcétera, es el reto de pasar del transporte diesel al transporte eléctrico; y eso es un reto de décadas”, afirmó Férnandez-Shaw.

Destacó que este es un reto que tomaría décadas resolver, ¿por qué? “Hay que poner infraestructura de carga, hay que poner energías renovables, en fin”, dijo el director. “Los autobuses diesel los cargamos sobre la marcha, los autobuses eléctricos requieren otro planteamiento de software, de depósitos, etcétera”.

Por último, agregó que mucho de esto se logra con “claridad política y con una seriedad a la hora de gestionar los recursos.”, y enfatizó en que “Europa y los Estados miembros de la Unión Europea van a seguir apoyando al gobierno y a la sociedad de Colombia en sus esfuerzos de paz”, que para Fernández, tienen relación con conectividad digital, de transporte y desarrollo de energías sostenibles.