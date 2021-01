- Corregir la ruta de busetas que entra por la carrera 13. Originalmente se había planteado que se hicieran alternancias cada tres meses con la carrera 12 y las calles Piñango y 5ta, pero no se hizo y ya lleva 13 meses de este modo, lo que ha deteriorado la calle.

Además reclaman que en 2018 no se les informó del retiro de las busetas de Bocagrande-Castillo, sino que se modificaron las rutas de tres busetas para hacer pasar por el barrio un total de 665 busetas, situación que representó para ellos “una invasión” sin previo aviso.

En el derecho de petición también explican que Castillogrande es una zona residencial, que realmente no cuenta con centros comerciales, ni centros médicos, ni bares, ni hospitales, los establecimientos médicos se encuentran en el Clúster de servicios de salud estratégicamente ubicado en Bocagrande. Por lo tanto consideran que no es necesario que las busetas ingresen hasta allá.

¿Y los afectados?

En cuanto a los afectados por la movilidad Bustillo dice que las personas que ingresan regularmente que no son residentes es por trabajo, “en ese caso lo ideal sería que sus empresas puedan crear alternativas para resolver su situación de movilidad. No nos corresponde resolver el problema de movilidad a nosotros, sino a la entidad competente, además la idea es que entre a operar Transcaribe”.

El Datt informó que solo hay 86 vehículos en dos rutas que están ingresando a Castillogrande. También expresó que “sobre el particular se recibió petición de la JAC de Bocagrande, radicada el 18 de enero de 2021. La respuesta de fondo a esta petición está en elaboración dentro de los términos de Ley y será enviada al peticionario oportunamente unas vez resueltos todos los puntos contenidos en la misma”.

Este medio también se contacto con la Junta de Acción Comunal del barrio El Campestre, que manifestó que prefiere no pronunciarse respecto a la situación hasta no convocar una reunión y determinar si realmente les afectará de forma drástica que la ruta de la buseta ya no entre al barrio tal y como lo propone la JAC de Castillogrande.