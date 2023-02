Restricciones a motocicletas en Cartagena: ¿de qué sirvieron en un año?

Adicionalmente, se mantuvo la restricción nocturna entre las 11 p.m. y las 5 a.m. y la prohibición de llevar a menores de 12 años y mujeres embarazadas como parrilleros.

Sin embargo estas pequeñas “victorias” de los motociclistas se vieron empañadas por un nueva regla: la restricción de acompañante por la avenida Pedro de Heredia. El decreto restringió la circulación con parrillero en el tramo que va desde la bomba El Amparo hasta la India Catalina, dejando la puerta abierta a que los motociclistas pudieran registrar a cinco acompañantes para circular en los horarios de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.

Por este motivo, la autoridad de transporte decidió dar continuidad a estas medidas a través del Decreto 0306 de 2023, donde la única modificación fue que el día sin moto ahora sería el segundo y el último lunes de cada mes, y no los viernes como venía siendo.

Hablan los mototaxistas

Jhon Barrios, uno de los líderes del gremio de mototaxistas en Cartagena, aseguró que las medidas decretadas el año pasado no sirvieron de mucho ya que por un lado, no se ha reducido la inseguridad y por otro, no se perciben mejoras en la movilidad.

“Esas son normas que no aportan sino que producen más contratiempos. Por ejemplo, el día sin moto empeora la movilidad en Cartagena, los taxistas cobran más caro y Transcaribe no logra cubrir las necesidades de transporte en la ciudad”, manifestó.

En su concepto, estas normas deberían eliminarse y solo se debería conservar el pico y placa de dos dígitos y la restricción nocturna, exceptuando a aquellas personas que usan su vehículo para trabajar.