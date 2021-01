“Llegué aquí el 27 de septiembre del 2016. Llevo 52 meses y nunca pensé pasar por esta situación. Trabajaba en una empresa y, como dice el dicho, estaba en el lugar equivocado. Cuando sucedió lo que ahora me tiene condenado, estaba en mi área y cuando pasó eso, me nombraron a mí, solo porque estaba ahí. Y estoy respondiendo por algo que no me tocaba”.

“Me mantengo ocupado”

Sus primeros días en la cárcel, según narra, fueron difíciles. Estaba completamente solo, nadie lo recibió y lo que hizo fue confiar en un abogado que “me hizo firmar un preacuerdo. Yo no sabía qué era eso y como no tuve a nadie que me guiara lo hice y aquí sigo, pero gracias a Dios he aprendido mucho y ahora puedo decir que cuando salga sé que no me pasará igual. Me he dateado de muchas cosas”.

Explica que en todos estos meses ha visto cómo el centro penitenciario ha cambiado de manera positiva, pues “antes las peleas eran constantes entre los internos, pero ahora no. Hemos aprendido muchas cosas y se puede decir que las problemáticas han bajado en un 99%. Esto gracias a que hemos participado en muchos proyectos para resocializarnos”.

G. Salgado es el representante legal de los derechos humanos y afrodescendientes del penal.

“Siendo parte de este grupo de los derechos humanos he aprendido sobre muchas cosas, he podido resolver inquietudes y he ayudado a los demás a resolver sus inconvenientes, pues el penal es como una guardería pero de adultos, siempre hay quejas de que falta esto o aquello”.