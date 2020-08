Residentes de La Plazuela piden que los dejen cruzar

Trabajadores expuestos

Las familias afectadas habitan en Torres de la Plazuela, Plazuela 21 y Parque Residencial La Plazuela.

“El que sale en su vehículo particular no corre riesgo, pero el que sale caminando sí se expone, la distancia que se debe recorrer es grande, anteriormente solo atravesábamos por el centro comercial y ya teníamos acceso a todo. Ahora no nos permiten hacer el cruce”, expresó Ahumada.

La situación en ese sector lleva aproximadamente una semana, por eso solicitan a la gerencia revisar las medidas para que en los próximos días haya una modificación. De momento, unas mallas protectoras de casi dos metros de altura en esa entrada regulan el tránsito peatonal.

“Estos edificios fueron construidos primero que el centro comercial, por eso ellos dejaron habilitado el paso para nosotros, para que pudiéramos salir directo a la avenida. Ahora que se metió la pandemia nos impiden pasar, quedando en riesgo principalmente las personas que salen a trabajar a tempranas horas. También se afectan las señoras del aseo y cocina que trabajan en los apartamentos, ellas deben ahora darse una vuelta grande y caminar casi un kilómetro para llegar acá”, añadió el vocero.