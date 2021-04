“Hay dinero, lo que pasa es que no hay voluntad, no hay corazón. No hay una unión con Dios y cuando eso no lo hay el ser humano no puede ser congruente con el propósito para el cual se postula y hace todo lo contrario”, afirmó Marcos García, residente.

Agregó que “hoy con esta protesta le pedimos a Dau que venga a la comunidad, nosotros no queremos hablar con el secretario de Infraestructura sino con el mismo alcalde”.

Finalmente, los vecinos del sector aseguraron que si este lunes no tienen respuesta de la alcaldía, van a programar una nueva protesta para mañana 20 de abril.

Cabe mencionar que el taxi de placas TES 885, que fue arrastrado por la corriente por el sector del barrio El Campestre en medio del fuerte aguacero, fue recuperado el pasado sábado gracias al buen clima de la mañana que permitió llevar a cabo las maniobras para extraer el vehículo del canal con ayuda de una grúa. (Lea aquí: Recuperan taxi que fue arrastrado por las lluvias del viernes en Cartagena)