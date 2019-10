Residentes de Castillogrande quieren un barrio residencial

Recuperar la vocación residencial de su barrio es el propósito de los habitantes de Castillogrande, y para esto ayer fue discutido en audiencia pública en el Concejo de Cartagena el proyecto de acuerdo 183, presentado por iniciativa del concejal Carlos Barrios sin el respaldo de la administración distrital, con el cual se busca “modificar parcialmente la norma que establece la actividad residencial tipo D para el barrio de Castillogrande”.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena vigente, Castillogrande se establece como un barrio con actividad residencial tipo D, es decir para vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar, sin embargo tiene unos usos adicionales que son los compatible y complementario, lo cuales permiten desarrollar actividades de tipo institucional, comercial, industrial, turística y portuaria.

Por tanto con esta iniciativa los residentes esperan que se eliminen esos usos complementarios, restringidos y compatibles y que únicamente prosperen las actividades residenciales.

“La condición inicial del barrio cuando se aprobaron los primeros planes de desarrollo tenía esa característica, exclusivamente residencial, pero con el cambio ya tenemos la tercera parte del barrio llena de ocio y eso está generando problemas, la identidad urbana se ha perdido, el paisaje urbanístico se ha afectado por la cantidad de parqueaderos que se han venido haciendo para que los negocios se vayan estableciendo, nuestras propiedades se han desvalorizado, la movilidad se complica”, asegura Jesús Puello, presidente de la JAC de Castillogrande.

Aunque al proyecto cumplió con el primer paso que es la audiencia pública, aún no se define nada, sin embargo los residentes de Castillogrande esperan que la respuesta de la corporación sea positiva.

“Esperamos que se eliminen esos usos complementarios, restringidos y compatibles que son los que permiten que se establezcan ese tipo de actividades diferentes a las residenciales, respetando lo que ya existe, porque la idea no es atropellar a nadie, porque no vamos a poner al Distrito en condición de indemnizar, pero desde ahí poner un muro de contención para evitar que en lo sucesivo nuestro barrio pierda su esencia y entré en ese caos y esa dificultad, porque tenemos claro que no hay control urbano en la ciudad”, puntualizó Puello.