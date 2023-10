“Repuntó la delincuencia”: Villas de La Candelaria tras desmonte de talanqueras

Sandra Villa, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector A, señaló que solo en agosto hubo al menos seis atracos en la urbanización. Además, se reportó el robo de dos motocicletas, una de las cuales fue recuperada en la parte final de Villa Estrella, aunque en un estado deteriorado. De la otra nunca se supo nada.

La lideresa aclara que la situación ha mejorado en los últimos días, en los que no se han conocido reportes de personas atracadas dentro del barrio. Lea: “No nos vamos a dejar quitar las talanqueras ni las rejas”

“El teniente Peña ha sido el único que ha brindado su apoyo de manera activa, no como sus predecesores. La Policía sí está viniendo a hacer rondas y a velar por la seguridad de la comunidad, no podemos decir que no vienen porque no es así, sí patrullan”, señaló.