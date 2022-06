Reprochan visto bueno del Distrito a las corralejas en Bayunca

“Lo que conversamos con ellos (Consejo Comunitario de Bayunca) es que si nosotros le estamos dando la oportunidad hoy a un gremio, como el de la cultura de la champeta, bares y discotecas, a que se reactiven o continúen en esa reactivación económica, porque alegan que todavía no se han recuperado de la pandemia, cuánto más a población negra, pobre, rural, que ha estado dos años con los embates de la pandemia, dos años en los que además no ha podido realizar sus fiestas patronales, que hacen parte de su cultura”, dijo Pianeta en entrevista con El Universal . Lea: Bares y discotecas no van a cerrar a las 10 p.m., Alcaldía revisará decreto

La funcionaria señaló además: “En una ciudad donde es muy poca la posibilidad de empleo que tienen los habitantes, donde tenemos unos rezagos históricos que nos dejó la pandemia, donde nos devolvieron a cifras de desigualdad y pobreza extrema de 10, 20 años atrás, mal haría el Distrito en negarles la posibilidad de realizar unas fiestas que van a generar unos ingresos importantes para su comunidad”.

Destacó que desde Participación se acompañará al Consejo Comunitario de Bayunca para que aporte la documentación necesaria para el permiso de las fiestas de corralejas.

“Esto va a incluir que Gestión del Riesgo haga una visita, que la Secretaría de Infraestructura revise la estructura que se está armando en estos momentos y sentarnos a ver con la Umata cómo van a ser tratados los animales, porque por supuesto no estamos de acuerdo con el maltrato animal. Ellos (Consejo Comunitario de Bayunca) nos han manifestado que no cortan oreja, es decir, no tienen prácticas crueles con los animales. Entonces vamos a hacer toda esa revisión desde la Administración Distrital para acompañarlos y para garantizar que no haya maltrato hacia los animales”, precisó Pianeta.