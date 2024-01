Renta Ciudadana ¿Qué puedo hacer si no he recibido el pago y estoy en la lista?

Sin embargo, algunas personas han expresado no haber recibido el dinero, a pesar de figurar en la base de datos del programa. Hoy te explicamos las condiciones de envío del dinero y las posibles causas por las que algunos beneficiarios no lo han recibido.

Del 4 de enero de 2024: se llevará a cabo el cobro para aquellos no bancarizados en el Banco Agrario.

El Departamento de Prosperidad Social ha venido implementando la estrategia de ‘Anticolados’, en la cual se realiza la verificación de las condiciones socioeconómicas de las familias que figuran como beneficiarias de este programa. Sin embargo, mientras se completa dicha estrategia, las familias no recibirán el estímulo económico hasta que no hayan pasado por dicho proceso de validación, por lo que puede que muchas familias hagan parte del programa, pero estén “suspendidos”, o también hayan sido excluidos del beneficio tras la validación.

A su vez, la entidad anunció recientemente que se habilitaron 800 mil familias nuevas para este tercer ciclo, por lo que deberá estar atento a los canales por los que puede recibir el beneficio y los plazos estipulados para hacerlo. Lea también: 500 mil pesos y bonos, Renta Ciudadana arranca con todo en el 2024

No obstante, es importante que tenga en cuenta otros aspectos que lo hacen no elegible para recibir la Renta Ciudadana, como no cumplir los requisitos mínimos para ingresar al programa.