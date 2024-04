Renta Ciudadana: primer pago de 2024 se realizará mediante giro

Por retrasos con la entidad que prestará el servicio, el pago aún no ha sido desembolsado. Sin embargo, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, indicó que la primera retribución se realizará por giros y que, a partir del 15 de abril, anunciarán el operador encargado de realizar el pago a los hogares favorecidos.

“Quiero informar a los beneficiarios de Renta Ciudadana que a principios de 2024 se abrieron tres procesos de contratación con entidades financieras a través de Colombia compra eficiente para adjudicar el contrato para las transferencias de recursos a los beneficiarios de Renta Ciudadana en el primer semestre del año”, dijo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Sin embargo, en la primera reunión ninguna entidad se presentó y las que lo hicieron en las otras no cumplían con los requisitos, motivo por el cual no se logró la contratación. A su vez, el director de Prosperidad Social dio a conocer que contactaron al Banco Agrario, entidad que cubría esta necesidad, pero no se pudo llegar a un acuerdo. Lea también: ¿No ha recibido el pago de Renta Ciudadana? Debe cumplir esto antes de cobrarlo