Renta Ciudadana 2024: la cantidad que recibirías de acuerdo a tu Sisbén

Grupo C que se organiza en 18 subgrupos: de C1 al C18 (los hogares en situaciones de vulnerabilidad).

Colombia sin Hambre: pensado para beneficiar a los hogares del Grupo A, para ayudar a quienes no enfrentan barreras de acceso al mercado presentes en la línea de Valoración de Cuidado.

Inicialmente, se seleccionaron 544,108 hogares liderados por mujeres con niños menores de 6 años pertenecientes al grupo A del Sisbén, quienes están programados para recibir $500,000 cada 45 días como apoyo económico.

Debido a demoras con el proveedor del servicio, el pago aún no se ha efectuado. No obstante, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, aseguró que la primera entrega se realizará a través de giros y que a esta semana se anunciará la entidad encargada de realizar los pagos a los hogares beneficiarios. Lea también: Renta Ciudadana ya no pagará por el Banco Agrario: anuncian nuevo método de pago

Bolívar explicó que a principios de 2024 se abrieron tres procesos de contratación con entidades financieras para la transferencia de recursos a los beneficiarios durante el primer semestre del año. Sin embargo, ninguna entidad se presentó en la primera reunión, y las que lo hicieron en las siguientes no cumplían con los requisitos necesarios, lo que impidió concretar la contratación.

Ante esta situación, se intentó llegar a un acuerdo con el Banco Agrario, pero las negociaciones no tuvieron éxito. Por lo tanto, Bolívar anunció que el primer pago se realizará mediante giros debido a la falta de contratación con una entidad financiera.