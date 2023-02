“Remezón” en el Colegio Gabriel García Márquez: 42 docentes no continuarán

Sonia Hernández Castilla, exdocente de la IE Gabriel García Márquez

Es “por mérito”

Consultada por El Universal sobre este caso, la secretaria de Educación Distrital, Olga Elvira Acosta Amel, manifestó que el Distrito está haciendo un esfuerzo para proteger lo público. “Primero, nosotros no podemos seguir haciéndole el juego a la privatización de la educación pública. Segundo, todo el personal que vinculamos a la Secretaría de Educación es por mérito. Para nosotros, mejorar la calidad educativa tiene que ver con la calidad de los maestros que tienen acceso al sistema. Tenemos maestros licenciados, con maestrías y doctorados, eso se va a ver reflejado en el mejoramiento de la calidad educativa en el Distrito de Cartagena. En el caso del García Márquez no va a ser la excepción”, dijo Acosta.

Y reiteró: “Lo que hicimos fue abrir la convocatoria para que los mejores maestros entraran al sistema. Si los profesores que estaban allí no pasaron, me duele por ellos, pero nosotros no podemos responder ante eso, porque el Sistema Maestro es obligatorio y es a nivel nacional. Ningún maestro va a entrar en esta Administración, por lo menos estando yo, a dedo. Es por mérito (...) A mí me da pena con los profesores que no entraron, pero yo voy a vincular en la planta solo a aquellos que cumplen con los requisitos”.