Reiteran al Distrito que debe ejecutar plan integral para pesebreras

De igual forma, en la pesebrera de Marbella se realizaron las siguientes observaciones: “no cumple con orden y limpieza general; no cumple con instalaciones eléctricas protegidas; se reporta explotación de animales en perímetros urbanos; el 37,7% de los cubículos no cumplen la medida de tener comederos y bebederos construidos en plástico o cemento; no cumple con servicio de recolección de residuos biológicos; no cuenta con dotación de botiquín de primeros auxilios; no cuenta con sistema contra incendios; entre otras”. Lea también: DATT realiza controles a coches turísticos en Cartagena

La Alcaldía y el DADIS aún no han dado declaraciones respecto a lo solicitado en el oficio de la Procuraduría.