“Queremos retornar a las aulas pero en condiciones de garantía para la vida y la salud. Faltando aproximadamente 25 días para el retorno presencial señalado en el decreto no se han hecho las inversiones, y no solamente lo digo yo, lo dijo la misma secretaria de Educación el sábado pasado en sesión con el Concejo de Cartagena, no creo que ni contratando a los mejores ingenieros estarán las instituciones listas para recibirnos el 9 de agosto”, es lo primero que dice Miguel Pérez Márquez, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usdidbol) y rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Recordemos que el martes, la Alcaldía de Cartagena emitió el Decreto 0717, donde se anunció el retorno a los salones de clases de todos los colegios de Cartagena, tanto públicos como privados, algo que no es aceptado por docentes, rectores ni por algunos padres de familia, quienes aseguran que lo primordial es prevenir los contagios y las muertes en los colegios. Por esto, representantes de academias y asociaciones médico científicas del Colegio Profesional de Abogados de Colombia y del colectivo Madres Berracas, enviaron una solicitud a las autoridades distritales y departamentales, así como al Ministerio Público, pidiendo suspender este regreso a clases hasta que se cumplan las garantías. Lea aquí: Plazo máximo para retornar a las aulas en Cartagena: 9 de agosto Pérez señala que: “Tampoco soy optimista que para el día 9 de agosto ya todos los docentes, directivos, administrativos y personal de la comunidad educativa estén totalmente inmunizados”. Con relación al tiempo que llevan los colegios públicos solos debido a la pandemia, y las adecuaciones que se han venido realizando con ayuda de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el presidente de Usdidbol explicó que solo se han arreglado las baterías sanitarias, han entregado lavamanos portátiles y demás elementos de bioseguridad. “Pero esto no garantiza las condiciones, pues además se debe tener personal que ayude en la desinfección de los espacios y distribución de los elementos de bioseguridad y no veo que se esté haciendo nada para esto”, argumentó Pérez.

Otros factores

El médico pediatra Henry Vergara Sagbini, y el doctor Rubén Sabogal, presidente de la Mesa de la Salud por Cartagena y Bolívar, indican que “en los niños y jóvenes, el COVID-19 es impredecible, presentándose situaciones muy graves, precisando cuidados intensivos que, en el caso de Cartagena, solo cuenta con cuatro camas UCI pediátricas. Está demostrado que los niños y jóvenes son muchas veces transmisores asintomáticos, lo cual, con absoluta certeza, aumentará exponencialmente el contagio de los adultos y ancianos que convivan con ellos”. Es por esto que tanto ellos como otros expertos en salud, consideran que no es el momento para retornar a las aulas, debido a que: “Es evidente que en los actuales momentos, el país y, sobre todo en Cartagena y en el resto del departamento de Bolívar, afrontamos la peor crisis de la pandemia por el COVID-19, con un número creciente de contagios y muertes, así como unos servicios médicos en alerta roja al borde del colapso”. Ante esto, Pérez señala que las peticiones que está haciendo el MEN en estos momentos son contradictorias pues “el año pasado en la segunda semana de marzo nos mandaron a guardar cuando apenas en el país había 1 o 2 muertos y no había 50 contagiados, y ahora que tenemos casi 600 – 700 muertos diarios y más de 30 mil contagios a nivel nacional, nos quieren mandar a las aulas y sin las garantías necesarias”. Sobre si los estudiantes deben o no retornar a clases presenciales, Karina Ruiz Arenas, psicóloga infantil de la Clínica El Faro, dijo a El Universal que “viéndolo exclusivamente desde el área psicológica, para el aprendizaje definitivamente es fundamental que los niños regresen a la presencialidad, ya que actualmente evidenciamos que se han desarrollado patologías como estrés, ansiedad, depresión en niños y adolescentes, los cuales no saben cómo asumir esta nueva realidad para la que ninguna persona estaba preparada, generando en ellos la incapacidad o temor de retomar las relaciones sociales, afectando la expresión emocional, los vínculos sociales, el poder relacionarse fácilmente en diferentes contextos”. Lea aquí: Colegios públicos de Cartagena no tienen fecha de regreso a las aulas

¿Será obligatorio?

Al conocer el decreto, consultamos a la Secretaría de Educación si es obligatorio o no que todos los menores de edad regresen a los colegios, y señalaron que “si no quieren enviar al niño es respetable, sin embargo, el proceso de atención sería distinto en cada institución educativa, ya que el colegio está garantizando la prestación de servicio en modalidad presencial, no obstante, de acuerdo a la organización que haga cada IE y teniendo en cuenta las asignaciones horarias y el tiempo laboral de los docentes, la institución podría acordar con estos padres el envío de material pedagógico impreso o digital, por ejemplo”.

Hablan los padres

El Universal conversó con varios padres de familia de estudiantes de colegios del Distrito, quienes señalaron que tampoco están de acuerdo con esta fecha de retorno. “No estoy de acuerdo con que mi hijo vaya a recibir las clases presencialmente, es mejor que se termine este año virtualmente y ya para el otro que sí regresen al colegio, pues ahora no tienen las garantías ni manejan el distanciamiento que se necesita”, comentó Elvia Castro. Lo mismo piensan Linda García y Lorena Herrera. “Si es obligatorio que vayan al colegio, prefiero sacar a mi hijo, pues no me sentiría segura sabiendo que estará allá sin agua potable y con una infraestructura que está cada vez peor”, dice Linda. Para hoy, los padres de familia de la IE Las Gaviotas realizarán un plantón, a las 7 a. m., en la sede principal para dar a conocer a la ciudad la mala infraestructura que tienen las 3 sedes de la institución, argumentando así el no regreso seguro a las aulas.