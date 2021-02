Colegio: Institución Educativa Omaira Sánchez

Población estudiantil: 842 estudiantes.

Principales necesidades: “Hay una situación preocupante en la escuela con el tema eléctrico. Desde julio del año 2020 estamos sin energía eléctrica a pesar de los constantes llamados que hemos hecho a la Secretaría de Educación. Hoy no tenemos la posibilidad de apoyar a los estudiantes con los computadores en la escuela porque no tenemos energía. Hay computadores nuevos para prestar, pero no ha sido posible”, indicó Pedro Navarro, rector. La Institución necesita remodelar su comedor escolar y un mantenimiento a las aulas de clases, pasillos y el cielo raso. “La biblioteca es un cielo roto. Con el paso de Iota se nos inundó completamente porque el trabajo que hicieron no fue de calidad y hasta el momento no se han hecho los correctivos”, agregó. Tampoco tienen vigilancia y la sede educativa sigue a oscuras.