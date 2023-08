$!“Regresen a Playa Blanca”: nativos sacan canción para atraer a turistas

“Sentimos mucha gratitud por esas personas que prefieren venir aquí. Cartagena depende del turismo, y por esta ola crímenes, se agradece que aún lleguen personas interesadas en conocernos. Es compleja la situación acá y estamos en conversación con el Distrito para que nos ayuden con el tema de seguridad, ya que la policía no tiene donde quedarse aquí, así que vienen y se tienen que ir”, expresó Claudia Martinez, nativa de la isla a El Universal.

Es esta la imagen que hoy quieren cambiar los residentes de esta isla. La comunidad expresa estar tomando medidas para controlar los precios y hasta se les ocurrió una campaña usando una canción para que regrese el turismo. Lea también: “Los almuerzos en Playa Blanca no pueden seguir pagándolos a solo $8 mil”

El hermoso balneario de Barú y Playa Blanca, en zona insular de Cartagena es uno de los mayores atractivos turísticos de Cartagena. No obstante, ha tenido un sin número de denuncias y críticas por parte de los viajeros, quienes aseguran haber sido víctimas de estafas.

No más precios altos, estamos comprometidos, parar brindar un buen servicio por eso estamos unidos”.

La vamos a querer, la vamos a cuidar y que no quede duda que la vamos a limpiar

Por su parte, la Asociación de Agencias de viajes y Operadores Turísticos de Colombia, Agentucol, habló sobre las bajas que ha tenido el turismo este año, no solo en Cartagena, sino también a nivel nacional.

“Más de 82 de nuestros operadores manejan Barú, la baja quizá no sea solo en Playa Blanca, sino que este año no hemos tenido temporada alta, había muchas esperanzas con semana santa, pero precisamente para ese mes se presentó el problema con las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, que cerraron y dejaron a muchos viajeros sin tiquetes. Esto evitó que muchos turistas llegaran a sus destinos, impactando no solo a Playa Blanca, sino a otras islas y destinos del país. Las ventas bajaron y mayo fue un mes desastroso para el turismo”, indicó la asociación.