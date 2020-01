Recuperación de los cuerpos de agua debe ser priorizada

Para Salgado, el descuido al que están sometidos los cuerpos de agua refleja una situación crítica, ya que se “han convertido en un caldo” para la proliferación de vectores y bacterias que pueden generar brotes de enfermedades, por lo cual asegura que se requiere la creación de un plan de acción especifico, desde el plan de gobierno de la Alcaldía, que ayude a recuperar estos ecosistemas.

“Todavía hay una mancha en la cual se viene mostrando periódicamente y no tenemos resultados claros de qué es lo que sucede. Los sistemas hídricos están al garete: no hay un estudio claro, no hay inversión clara. Con relación a la recuperación, el estado de los sistemas hídricos de la ciudad es critico. Por eso es importante que se elaboren proyectos que se metan en el plan de gobierno”.