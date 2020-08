Recorrido por los barrios con más casos activos de COVID-19 en Cartagena

“Van 4-2”, dice el fotógrafo que me acompaña mientras estamos en camino hacia Olaya, uno de los sectores que desde el inicio de la pandemia ha ocupado los primeros puestos en contagios de COVID-19, de acuerdo con las últimas cifras del Dadis ocupa el tercer lugar con 90 casos activos.

En la radio del carro, en el que me dirijo con dos compañeros a recorrer los barrios que reportaron el mayor número de casos activos, el comentarista no para de repetir la paliza que el Bayern Munich le propina al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Maryluz Torres, habitante de la zona, se acerca a nosotros para contarnos algunos de los problemas que los aquejan en la zona a causa de un manjol, tras escuchar su queja, con disimulo termino desviando la conversación ¿sí están respetando las medidas? “Con esta pandemia hemos pasado mucho trabajo, pero sí se han respetado, con esto no vamos a decir que totalmente, porque la gente tiene que salir a trabajar y buscar qué comer, aquí la gente vive del día a día y hemos pasado un poco de trabajo, pero bueno uno se adapta a ciertas situaciones”, asegura.

¿Dónde está tú tapabocas? Me atrevo a preguntarle a un joven, “es que ando de correndilla”, me responde entre risas, - y ¿para dónde vas?, “donde la vecina”, dice mientras se aleja evitando mis preguntas.

Pero estos hinchas no son los únicos infractores de las medidas, aunque decir que todo el mundo sería mentira, muchos portan su tapaboca correctamente, hasta dentro de sus casas, pero la gran mayoría de quienes andan por la calle lo hacen sin la mayor protección.

Escuchar mis cuestionamientos quizás parezca paranoia, es solo un partido de fútbol y muy importante ¿Qué tiene de malo?, dirían algunos, incluso yo, si el coronavirus no rondara por las calles a sus anchas.

En mi mente solo puedo calcular cuantas micro gotas de saliva pueden estar cayendo entre ellos, sí, algo asqueroso, pero estamos en pandemia, cualquier persona sin protección es básicamente una amenaza. ¿Y si esa persona tiene COVID-19? ¿Cuánto tiempo han estado sin protección? - seguramente más de los 90 minutos del partido- ¿Será que todos los días es igual?, me pregunto mientras poco a poco los perdemos de vista.

“Ya perdimos”, gritan algunos con rabia, la decena de espectadores nos mira de reojo mientras el carro avanza, pero no detiene sus alaridos por nuestra presencia, tampoco se intimidan al ver el lente de las cámaras apuntándoles. (Lea aquí: En los barrios con más contagios las personas juegan fútbol, cartas y dominó )

No logro calcular cuántos minutos, pero entre gol y gol parece que el tiempo vuela y cuando menos lo espero llegamos a la calle La Arrocera, a pocos metros de CAI de Policía que custodia el cuadrante hay más de 10 personas reunidas, algunas sin tapabocas, otras con tapabocas de barbilla, alegan contra el televisor donde se ven los jugadores disputarse el balón.

II

Antes de que el juez dé el ultimo pitazo del partido, el cielo se nubla en La Arrocera, y antes que se desgaje la lluvia seguimos hacia El Pozón, el segundo barrio en la lista donde se supone que hay 99 casos activos de COVID-19.

Llegamos a nuestro destino, a un poco más de 9 kilómetros del sitio inicial, pero a través de la ventana del carro todo luce prácticamente igual que antes, pareciera como si hubiesen cortado y pegado las mismas escenas, aunque en cuestión de segundos la lluvia cayó y las calles empezaron a quedar vacías, otros se amontonaban bajo las carpas de las tiendas para no mojarse.

Nazly, una líder de la zona, me cuenta que hace poco murió ‘El negro’. “Fue de neumonía”, dicen, y también que no están muy convencidos de esa versión, hay algo de intriga. ‘El negro’, de 38 años, era un tipo duro, atlético, sano, que no agarraba ni un resfriado.

Ahora, sin embargo, prefieren no pensar en eso y guardarle luto, que es lo correcto. Aquí nadie veía el campeonato, pero en las canchas de la zona jugaban sus propios partidos bajo el aguacero.

-Qué mira, sigue pa´ delante- nos gritaban, inquietos por nuestra presencia o más bien por la intromisión de nuestros celulares encuadrándolos.

III

El último destino es San Fernando, el barrio con más casos activos, a corte del 11 de agosto, 126 para ser exactos. Negocios abiertos sin protocolos de bioseguridad, al menos cuatro partidos de fútbol en las calles y personas sin tapabocas y sin respetar el distanciamiento social, fue el panorama de nuestra parada final.

Nadie quiso hablar con nosotros y bueno, apenas normal, incluso nosotros podríamos ser un riesgo para ellos. El recorrido terminó y la lluvia también, por cierto el partido acabó con goleada y yo ahora me preguntaba si esas personas que estaban viéndolo se lavaron las manos antes de pasárselas por la cara.