La papa, la yuca y el plátano, productos que no faltan en la mesa de los cartageneros, son algunos de los productos cuyos precios han subido más.

“La yuca y el plátano son los productos que más han subido, tiene uno que comprar yuca de dos días, porque la yuca fresca está muy cara, y pequeña. Por mi edad no tengo un trabajo y una hija mía es la que me mantiene, imagínase cómo estará esa muchacha con toda la responsabilidad que tiene, pues también se hace cargo de la mamá y de sus dos hijos. Ella se siente ‘apretada’, no alcanza el dinero con esos precios tan altos”, lamentó Adolfo.

Con las alzas, los precios de los platos típicos también han cambiado. Edilma Marimón, quien tiene 45 años vendiendo en el mercado, cuenta que en diciembre vendía el pescado frito con yuca en $7 mil. Este año, ante el aumento de los precios, le tocó subirlo a $9 mil. “La yuca está muy cara y por eso ha tocado cambiar los precios de las comidas. Los clientes dicen que está caro, pero lo compran porque saben que todo está caro”, explicó.

Por su parte, Melchor Simarra, quien tiene una venta de pescado fresco junto a la avenida del Lago, dice que desde septiembre del año pasado el precio de este producto alimenticio ha venido subiendo.