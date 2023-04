Reconocida diseñadora de Cartagena es relacionada con la Muñeca de la mafia

Las dos hacen gestos para imitar el conteo de billetes, mientras la cámara enfoca los fajos de dólares y euros, y lo que parecen ser lingotes de oro. Todas se ríen y siguen danzando en la terraza, mientras el aire de Dubái les mueve el cabello. “Yo quiero, yo quiero dinero”, suena en la canción de fondo.

Blanca se defiende

Las imágenes fueron publicadas por los medios venezolanos y la diseñadora colombiana escribió una respuesta. “Mi trabajo es vestir a las mujeres, no andar chismoseando de dónde sacan la plata”, dijo. Y agregó que no tiene nada que ver con los hechos de PDVSA.

A continuación, el escrito completo:

“Respete, yo no tengo nada que ver con eso. Respeto el dinero o los ingresos de cada persona, jamás pregunto nada. Yo trabajo y cuento con lo que tengo en mi bolsillo. El que está esperando que otro le pague es el que está pendiente de lo que otro tiene. Jamás nadie puede decir que me dio o me pagó algo. ¡Jamás! Soy independiente desde que tengo 20 años y he trabajado incansablemente, y todo el mundo lo sabe. Si tengo para un café, me lo tomo; si no tengo... no. Jamás me he puesto ni siquiera una cosa prestada. Yo he tenido una excelente educación y estudio todos los días. Si tengo dinero, no hago escándalo; si no tengo, no me lamento. Ese es mi gran virtud. En pandemia, donde el 80% de todo mi dinero (fue) a los habitantes de la calle en la ciudad amurallada, todos los días repartía alimento y me encargué de la gente que quedó desprotegida y sin casa, sin pensar en mi futuro. Sola me levanté nuevamente. Lo he dado todo en mi trabajo y como persona. Regalé hasta mi cama, siempre he sido generosa y sin medida, por eso me va excelente, todo Colombia lo sabe, que doy al punto de quedar casi sin nada. Duélale a quien le duela. Yo trabajo incansablemente y hago con mi dinero lo que me de la gana. Lo que otro haga con su dinero, no es mi problema. Ando donde quiera y con quien quiera, siempre ha sido mi consejo para todos: trabajen y tengan lo suyo sin envidiar a nadie ni juzgar. Ocupen la mente, existe tanto por hacer, dejen el desocupe, aprendan un arte. Dejen de esperar tanto de los demás. Pido por favor a todos los medios de comunicación de Venezuela que me desvinculen, yo soy diseñadora, amo y respeto a mis amigas, que además son clientas, las atiendo a todas por igual. Mi trabajo es vestir a las mujeres, no andar chismoseando de dónde sacan la plata”.