“Cuando uno pensaría que no se podía caer más bajo, pasa esto”: Dau

“Cuando uno pensaría que no se podía caer más bajo, pasa esto”: Dau

Según Laura Rosales, un sujeto que se identificó como amigo de la concejala le arrebató el celular con la excusa de que las imágenes afectarían la imagen de Estrada.

Sin embargo, con apoyo de la Policía la periodista pudo recuperar su teléfono.

“La persona que me quitó el teléfono tiene entre 35 y 40 años de edad, estatura media, de tez blanca, comenzó a decir: “Mi reina no puedes hacer eso, a ti te pagan por esto, no lo hagas ahora mismo”, dijo Rosales citada en un comunicado de la PDB.

El incidente quedó grabado en el terminal de la periodista y difundido luego en redes sociales.