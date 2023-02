¿Recargaste tu tarjeta de Transcaribe por PSE? Así puedes activarla

Tarjetas personalizadas de Transcaribe, una opción para quienes desean evitar las filas y recargar desde sus celulares o computadores. Pero este no es el único beneficio, pues además de recargar en línea, el usuario puede tener el historial de viajes con su número de cédula, recuperar el saldo y transferirlo a una nueva tarjeta en caso de pérdida o robo de la anterior.

Aunque no todo es color de rosas para los ciudadanos que han usado este mecanismo, pues algunos reportan que “este beneficio no tiene nada de beneficioso”; no obstante, otros aseguran que han logrado evitarse incomodidades. Hoy te despejamos algunas dudas sobre la personalización de las tarjetas. Lea también: Evita las filas: así puedes recargar tu tarjeta de Transcaribe desde el celular

Hace pocos días los usuarios de Transcaribe recibieron la invitación para acercarse al Centro de Atención al Usuario (CAU) que está en la entrada peatonal del Patio Portal de Transcaribe, con su documento de identidad y su tarjeta en buen estado, para realizar totalmente gratis esta personalización; sin embargo, esta notificación no ha sido del agrado de todos.

Mientras que algunos cartageneros programan sus agendas para realizar la diligencia, otros aseguran que ya obtuvieron la personalización y no tiene una gran diferencia con la recarga en la taquilla. Usuarios reportaron que este proceso por PSE, luego de completarse, debe pasar por una activación, tal como lo indica el último paso: “para activar este saldo introduce tu tarjeta en los cargadores habilitados en las estaciones del SITM”.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y algunos usuarios cuestionan este proceso: “Da lo mismo hacer la fila que recargar en línea y salir hasta la estación para activar“. “Yo prefiero hacer la fila y recargar $100.000, que tener que personalizar la tarjeta”. “Eso efectivamente funciona, pero no para salir de apuros, pues toca esperar 24 horas o ir a activar la tarjeta. Esa no es ninguna gracia”. Esos fueron algunos de los comentarios.

El Universal se trasladó al Patio Portal para realizar la personalización de una tarjeta y verificar cómo es el proceso. Te explicamos a continuación: