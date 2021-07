Desde marzo, cuando dejaron de funcionar los puntos externos de recargas que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) tenía en los barrios de la ciudad, los usuarios de Transcaribe fueron los directamente afectados, ya que solo tenían dos opciones para poder recargar sus tarjetas y acceder al sistema: en las taquillas de las estaciones o recargando en línea con pago PSE.

Sin embargo, estas opciones seguían siendo un inconveniente para muchos, principalmente para aquellos que debían tomar un alimentador y luego hacer transbordo, por lo que algunos preferían utilizar otro medio de transporte para llegar a sus destinos o para que los acercara a una estación donde recargaban y luego sí ingresaban al bus, gastando de esta manera un poco más de dinero. Lea aquí: Transcaribe sigue sin recargas en barrios, ¿cuándo inicia el operador?

“Estaba ansiosa porque habilitaran nuevamente estos puntos en los barrios, pues nos sacan de mucho apuro y ya sabemos que no tenemos que hacer largas filas en las estaciones para recargar”, dijo Catalina Tovar, quien reside en La Carolina.

Lo mismo piensa José Cardona, quien vive en Nelson Mandela y todos los días usa Transcaribe. “A veces cuando se me olvidaba recargar en las noches, me tocaba coger al día siguiente una moto que me dejara en la estación de la bomba El Amparo y ahí sí recargar. Pero ya sé que tengo un punto aquí cerca de mi casa y es más fácil”.