Reapareció Dau hablando de por qué Petro no se ha reunido con Dumek

Después de haber terminado su mandato como alcalde de los cartageneros, William Dau estuvo ausente de las redes sociales aunque esta semana se le vio disfrutando el Festival del Frito Cartagenero en Chambacú. Lea: Críticas a polémica publicación en Instagram de Dau contra Dumek

No obstante, el exalcalde reapareció en sus redes sociales. A través de un Facebook Live explicó las razones de por qué el presidente no ha llamado a Dumek Turbay a hablar, precisó que no es que haya dialogado con el máximo mandatario de los colombianos sobre este tema, pues lo afirmado son solo suposiciones.