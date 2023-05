Realizarán jornada de limpieza en la avenida del Lago

Señaló que hay que continuar con el cerramiento de la zona, pues el que estaba ya no existe: “Queremos que después de la limpieza se defina el cerramiento y la viabilización de la adopción de la zona. Caribe Plaza y todos sus patrocinadores están dispuestos a hacerlo, pero si no hay una política real, nadie va a hacer nada porque no se va a invertir en algo que no va a funcionar. El lugar donde queremos hacer la cancha infantil para los niños del Barrio Chino ya cuenta con un terraplén y con la grama. Falta la malla y mayor vigilancia de la Policía Ambiental. Por su parte, el EPA está conminando a Edurbe a que cuide su territorio”.

La jornada de limpieza del miércoles será de 7 de la mañana hasta el mediodía.