Durante la jornada se verificó que la mayoría cuenta con el peso indicado, uno de los requisitos para su circulación, de conformidad con el Decreto 0656 del 3 de junio de 2014, esto es, que el coche con sus aperos no debe exceder los 525 kilogramos.

El DATT realizará de manera conjunta con otras dependencias del Distrito, controles periódicos a la circulación de estos coches, y aquellos que no estén aptos deben dejar de circular, hasta tanto no se ajusten a la normatividad vigente, so pena de ser objeto de medidas control de tránsito y transporte.