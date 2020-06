Realizan cerco epidemiológico en El Pozón ante aumento de contagios

El Pozón es el barrio de Cartagena más afectado por el coronavirus. A corte del 31 de mayo registra 211 contagios, sin embargo, a muchos de sus habitantes parece no importarles, pues salen en horas no permitidas y no cumplen las medidas de distanciamiento social.

Ante la indisciplina social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud solicitaron a la Alcaldía de Cartagena un monitoreo riguroso del virus en este lugar y en otros cinco barrios de la ciudad que presentan mayor índice de contagios: Nelsón Mandela, La Esperanza, Olaya Herrera, San Fernando y La María.

Es por ello, que este lunes, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), junto con distintas IPS y EPS de la ciudad, realizó un cerco epidemiológico en El Pozón.

En este se georreferenció los casos confirmados, luego se realizó el cerco epidemiológico cinco cuadras a la redonda, priorizando la población en riesgo, los pacientes con comorbilidades, como la hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares y los sintomáticos.

Luego de la priorización, un equipo básico de atención tomará las muestras, pero también se encargará de hacer educación, a aquellos casos probables y a su núcleo familiar, sobre las medidas de distanciamiento y de autocuidado, como el lavado de manos, el uso frecuente de tapabocas. Así como también indicar los signos y síntomas de alarma y qué deben hacer en cada uno de estos casos.

El equipo básico de atención está conformado por un médico general, una fisioterapeuta, una auxiliar de enfermería y un profesional de la epidemiología.