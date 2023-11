Reactores nucleares ¿por qué sería mala idea tener uno en Cartagena?

En semiología, si trazamos varias líneas y unimos vectores conformando una figura volcánica, quizá obtendremos como resultado la ilustración de un reactor nuclear, objeto que veíamos presentes una y otra vez en la intro de Los Simpson, mismo objeto que era utilizado en las serie animada de Matt Groening para indicarnos, en forma de sátira, que había algo de toxicidad y radioactividad alrededor de este negocio.

Se cree que las plantas nucleares son sinónimo de alerta y peligro; no obstante, hay países que buscan incorporar este recurso. En noviembre de 2022 el Gobierno de Jamaica anunció que estudiaría la posibilidad de incorporarla entre sus políticas energéticas. Su capacidad de generación garantiza el abastecimiento eléctrico y una buena racha de empleabilidad para los obreros, como CBI en Cartagena en sus mejores momentos. Muchos aún recuerdan esos salarios.

Por tentador que suene, es importante detenerse a revisar los estragos que ha provocado este modelo de negocio. El reconocido caso de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania) en abril del 86 es el más conocido, pero no el único.

En 1979 en la central nuclear Three Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos, ocurrió un hecho sin precedentes; la crónica de una tragedia anunciada a medias, tapada con paños de agua tibia. Aquel accidente comenzó cerca de las 4:00 de la mañana del 28 de marzo de ese año, cuando se produjo un fallo en el circuito secundario de la planta; no obstante, esto no fue sorpresivo, los encargados de la planta días antes se dieron cuenta y trataron de evitarlo, pero no se le informó con claridad a la comunidad.