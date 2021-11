“Los turistas y extranjeros como tal no tienen a la mano ese carnet de vacunación y podría ser complicado que presenten dicho documento. En ese sentido considero que sí vamos a perder clientes extranjeros que hoy representan cerca del 45% del total de visitantes”, expresó.

Sandors Garzón, gerente de The Clock Pub Cartagena, manifestó que si bien la exigencia del certificado de vacunación es un impulso para que la ciudadanía que no ha recibido el pinchazo lo haga, en la ciudad teniendo en cuenta que es un destino turístico, éste podría tener un efecto negativo.

“Nuestra consigna ha sido la invitación constante a que la toda población sea vacunada masivamente, e incluso algunos empresarios han establecido estímulos como descuentos en productos para aquellos que acrediten estar vacunados. Sin embargo, las medidas restrictivas siempre serán un estimulo para el establecimiento y empoderamiento de la informalidad. La pandemia ha dejado una gran enseñanza en la medida que las administraciones establezcan restricciones a los negocios formales habrá siempre en la clandestinidad negocios que operen sin ningún tipo de restricción, a estos negocios informales no llegan las autoridades a controlar ni a revisar el cumplimiento del orden leal”, sostuvo.

Más de cuatro días que Veolia no recoge la basura en varios barrios de Cartagena

Más de cuatro días que Veolia no recoge la basura en varios barrios de Cartagena

Desde el Café Bar Mirador afirmaron que aunque en cierto punto exigir el carnet de vacunación podría limitar el número de visitantes, la presentación de dicho documento generará seguridad y tranquilidad en los clientes al notar que es un establecimiento bioseguro.

Desde redes sociales, algunos internautas también dieron su pronunciamiento sobre la medida.

“Es lo mas correcto y sensato. Deberían pedirlo en todos los lugares”, escribió Germán Caicedo Contreras. “Yo pienso que no debería ser obligatorio. Es que ni siquiera la vacuna es tan efectiva. Además cada uno es libre de tomar la decisión de vacunarse”, sostuvo Javier Jaramillo Martínez. “Me parece muy bien, así todos nos cuidamos”, dijo Yesenia Vergara Barrios. “Hay gente que sufre de diferentes alergias a medicamentos y no quieren exponerse. No se obliga a vacunarse”, anotó Katherin Cortés.

(Lea aquí: Certificado de vacunación: ¿Cómo funcionará en Colombia?)

Los controles

Ethel García, encargada de la reactivación económica del Dadis, sostuvo que el decreto 1408 es una orden presidencial a la cual en Cartagena se le dará el respectivo cumplimiento a partir del día 16 de noviembre.

Añadió que la verificación de las medidas estará a cargo de la Secretaría del Interior con la Policía Nacional.

Frente a la posibilidad de la falsificación del carnet de vacunación, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, planteó que la Constitución Política siempre ha establecido el derecho a la buena fe y en ese sentido el Gobierno nacional aboga a la buena fe.

“Aspiramos a que el documento que se presenta al ingreso de los establecimientos sea efectivamente el carné de vacunación que estamos entregando”, precisó Bermont.