“Ratas y canecas a tope”: el lío que puso de cabeza a juzgados en Cartagena

Al no hacerse el mantenimiento respectivo, comenzó la acumulación de suciedad, malos olores y la presencia de plagas, convirtiendo estos espacios en “un entorno poco saludable e indigno para quienes acuden a estos juzgados en busca de justicia”, denuncian algunos ciudadanos.

Las reacciones

Fotografías que evidencian estas denuncias fueron difundidas en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar. “Pero es falta también de los que trabajan allí, no son capaces de mantener limpio el lugar donde trabajan. Mientras les contratan el aseo, túrnense y laven esos baños, eso es porquería”, “lavar un baño no les va a quitar el título profesional, pero sí los humaniza más”, “el papel higiénico se desintegra en el agua lo suficientemente rápido, en apenas media hora desaparece casi por completo, así que sí se puede tirar en la taza, dejen la porquería”, “tanta gente necesitando trabajo y tremendo caos por un problema de contratación”.