Radióloga que murió en la Santander no llevaba casco, ¿es obligatorio su uso?

El pasado 3 de octubre a las 6:10 de la tarde en la concurrida Avenida Santander, el cuerpo de una mujer en el piso, una moto de placa IDH-99E y una camioneta Toyota, blanca de placa MUP-553 fue la escena del accidente en el sector de La Tenaza en sentido hacia Bocagrande que dejó choque automovilístico en el que perdió la vida la mujer conductora de la motocicleta.

El DATT dijo que la hipótesis que están investigando es la de “adelantar cerrando”. Esa, sin embargo, no es oficial todavía. El cuerpo de la mujer en el piso, se ven en los videos que decenas de personas grabaron al presenciar la escena; sin embargo, aún no es claro cómo se ocasionó el fatal choque. Lo único conocido hasta ahora es que la motociclista se dirigía a su trabajo en Bocagrande cuando encontró la muerte, y que no llevaba casco, como se registra en los vídeos.