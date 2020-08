“Quieren sancionar al alcalde por no tumbar Aquarela y no a los responsables”: Dau

En la mañana de este martes la Procuraduría señaló, en un informe con fines disciplinarios, que 10 funcionarios de Cartagena podrían ser investigados y sancionados por la falta de acciones en los casos Aquarela y Quiroz. (Lea aquí: Los funcionarios que serían investigados por casos Aquarela y Quiroz).

Entre los funcionarios en cuestión se menciona al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, a Gonzalo Jácome Peñaranda, secretario de Infraestructura; Guillermo Ávila Barragán, secretario de Planeación; Fernando Abello Rubiano, jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, y Renzo Javier Orozco Ribón, inspector de Policía Comuna No. 2.

Tras conocerse el informe, el mandatario se refirió concretamente al caso del edificio Aquarela, asegurado que se han hecho los trámites pertinentes para la recuperación de espacio público que invadió la edificación, sin embargo, destacó que cualquier acción que se tome requiere mucho cuidado, ya que su administración heredó una situación jurídica caótica.

“Me enteré esta mañana de que la Procuraduría abrió un proceso disciplinario en contra mío y algunos de mis secretarios, también contra el exalcalde Pedrito Pereira, no sé quiénes más porque no he leído el documento. En relación con Aquarela, nosotros nos estamos moviendo y haciendo lo posible, heredamos una situación caótica, desde el punto de vista jurídico, tenemos la espalda vulnerable para cualquier acción que tomemos y eso requiere mucho cuidado”, dijo Dau.

El alcalde no perdió la oportunidad para cuestionar, una vez más, el proceder de la Procuraduría por no sancionar a quienes expidieron las licencias que permitieron la construcción de la torre 1 del edificio.

“Yo quisiera saber, así como la Procuraduría me abrió un disciplinario a mí por el edificio Aquarela, quiero saber ante quien puedo o solicitar un disciplinario contra la Procuraduría, porque a pesar de que han pasado varios años no han sancionado a un solo funcionario de los que participaron en el otorgamiento de esas licencias. Quieren sancionar al alcalde por no tumbar y no sancionan a los responsables de que esté el edificio ahí hoy”, puntualizó el alcalde.