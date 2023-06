“Quieren acabar con los negocios en Manzanillo del Mar”: líderes comunales

“Los dueños no quieren ver a los nativos con sus negocios en frente de sus lotes, manifiestan que las playas o las orillas de las playas no pueden tener negocios como los nuestros porque ellos no deben tener nada que les tape la visual. Desconocen que existe la Ley 70 de 1993 donde se reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas que históricamente han habitado en un territorio. Esta ley nos protege y nos da autonomía para usufructuar las playas, por eso no vamos a permitir que estas personas quieran acabar con una tradición que lleva más de 40-50 años”, puntualizó Leiva. Lea: ¿Irá a la zona turística? Ojo, hay restricciones vehiculares por la temporada

En Manzanillo del Mar aseguran que si la situación de hostigamiento o persecución se mantiene, se tomarán las vías de hecho para protestar y llamar la atención de las autoridades, entes de control y organizaciones defensoras de derechos humanos.