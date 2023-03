¿Quién responde ahora por las recargas en las tarjetas de Transcaribe?

“¿Acabo de recargar 100 mil pesos en mi tarjeta de Transcaribe para los pasajes del mes y ahora quién me responde por esa plata?”. “¿Tengo un saldo de 40 mil pesos en mi tarjeta y no sé si ya los perdí con la crisis que hay en el sistema?”. “¿Quién me responde ahora por la plata que tengo en la tarjeta?”.

Estos han sido algunos de los comentarios más frecuentes por parte de lectores de El Universal tras la crisis con el sistema de recaudo de Transcaribe, lo que ha provocado distintas protestas y reacciones airadas por parte de usuarios, así como problemas en la movilidad en la ciudad este miércoles 1 de marzo. Vea: Video: Colapso de Transcaribe genera bloqueos y malestar en Cartagena