“Lo que se necesita para que en la institución cesen este tipo de hecho es, primero, regular las personas que entran ahí, porque cuando me estaban golpeando me pude dar cuenta de que esa era su forma de entretenimiento, ellos no sentían odio, no estaban ahí para protegernos de nadie, estaban era para torturarnos. Opino que hay que hacerles un examen psicológico, que hay que entrenarlos en humanidades, darles clases de concientización, que se den cuenta que ellos no pueden apropiarse de un uniforme para abusar”, manifiesta.

Además agrega que es necesario dejar de pensar en los abusos como ‘casos aislados’, pues esto es lo que hace que se repitan. “Ellos hacen parte de una misma institución y actúan con base en lo que les enseñan. Necesitan una reestructuración y comprender lo que significa portar el uniforme, además de sanciones severas para los policías que permitan estos abusos con el fin de que se lo piensen dos veces antes de que suceda cualquier cosa”, expresó.

Carolina Zambrano, estudiante de 24 años que también asistió a la concentración y fue detenida también, manifestó un trato cuestionable por parte de los patrulleros, quienes si bien no la agredieron físicamente, la hicieron sentir acosada.

“Yo me sentía muy mal porque tuvieron un trato diferencial conmigo, me hacían comentarios como ‘eres muy linda’, me preguntaban cómo aparecía en Facebook, el policía se puso a ver mis fotos personales en el celular y las calificaba diciéndome que me veía bonita y yo no sé si ellos realmente podían hacer eso. A mis compañeros sí les pegaron y tuvieron un trato brutal, desmedido e inconsciente. Es la hora y no he podido dormir porque en todo momento siento las miradas, me sentía muy indefensa e impotente ”, indicó.