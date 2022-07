“Quería cumplir esa fantasía”: Emily Barrios, mujer que tuvo sexo en balcón del Centro

Emily Barrios.

“¿Cómo se van a enfrascar en algo tan básico como una pareja dándose amor?, viviendo su amor, dar amor no es delito. El amor no roba, el amor no mata, el amor no hiere, el amor es algo que todos hacemos a diario. No entiendo por qué se enfrascan en esas cosas cuando hay cosas peores en el país, hay delitos grandes y la Policía simplemente busca de dónde sacar provecho”, sostuvo la joven oriunda de Santa Marta.

Lo que sí cuestionó la joven fue el procedimiento policial por parte de dos uniformados que llegaron hasta el lugar una vez se conoció el video.

“Después de lo sucedido, a los 30 minutos llegaron dos uniformados hasta la casa, nos enseñaron el video y como personas decentes admitimos que sí éramos los protagonistas. Nos dijeron entonces que nos iban a multar, que eso era un acto indebido y trataban de insinuar que se arreglaba con dinero. Yo me alteré porque no quería que mis amigos dieran dinero, no me parecía justo. Fue en ese momento cuando uno de los patrulleros me agarró fuerte del brazo y me llevó hacia una esquina de la sala para a decirme que me calmara, que ellos estaban tratando de arreglar la situación”, aseguró Emily.