Un nuevo modelo del Centro Histórico, cuyo único objetivo sea proteger y conservar el patrimonio cultura, material e inmaterial, dejando así una buena imagen en los turistas y cambiando el chip de fiestas, desórdenes y vida nocturna, es lo que han estado proponiendo desde agosto las 10 organizaciones vecinales asentadas en Getsemaní, Centro y San Diego, las cuales conforman el Colectivo Somos Centro Histórico.

Por esto, han estado enviándole diferentes propuestas a la Alcaldía de Cartagena sobre cómo podría utilizarse mejor el espacio público, donde tanto nativos como turistas puedan transitar cómodamente sin necesidad de perturbar la tranquilidad de aquellos que están vendiendo o consumiendo alimentos en los restaurantes, además continúan vigilando que las noches no sean como las de antes, sin control, sin embargo aseguran que algunos bares, restaurantes y demás no cumplen con los protocolos, por lo que los han declarado “vecinos no gratos”.