“Queremos devolverle la potencia a las instituciones educativas”: Olga Acosta

Nosotros no podemos suplantar la familia, porque ella forma, cuida, acoge, hace posible el milagro del encuentro de una persona con otra. La escuela entrega conocimiento y también formación, pero la tarea es revisar cómo hacemos para que cada persona haga lo que tenga que hacer para sacar lo mejor de la otra.

Cuando se abrió la convocatoria de la Alcaldía, todos me animaron a que me presentara, pero estaba incrédula. Así que cuando fui elegida fue un hecho muy sorpresivo y muy bonito. El alcalde revisó mi hoja de vida, me llamó y me dijo que yo era la persona, que Cartagena me iba a apoyar para que podamos sacar adelante la ciudad en materia educativa.

Después de la Escuela de Gobierno pasé al colegio Olga González Arraut, “la escuela biblioteca para la inclusión y construcción de paz”, en el que aprendí que los niños y las niñas necesitan mucho más que un proceso pedagógico, un proceso de inclusión, no solo desde lo social sino desde la necesidad educativa específica.

- Tengo más de 20 años siendo maestra. Empecé en una escuela rural y después me vine a Cartagena donde concursé y gané el cargo de directiva docente. Fui rectora de un colegio en Ternera, del colegio John F. Kennedy, del Santa María, del Soledad Acosta de Samper y de allí salí para la Escuela de Gobierno en la administración de Judith Pinedo.

Olga Elvira Acosta Amel envío incrédula su hoja de vida a la convocatoria hecha por el alcalde William Dau para conformar su gabinete de Gobierno. Después de una entrevista que duró dos horas, el mandatario le dijo: “Tú eres la persona”, y desde ese momento no ha parado de recibir el apoyo de su familia, colegas, estudiantes y amigos.

¿Cómo la escuela pública puede vincular a los padres a la educación de sus hijos?

- No es una generalidad. Hay unos papitos que no quieren salir de la escuela. Hay unos papitos que están ahí ‘pegaditos al picó’ intentado salvar a sus hijos. Hay otros que definitivamente no.

A nosotros nos funcionó en el Olga González Arraut las escuelas de padres, hoy denominadas escuelas de familias. Estas escuelas no son solo para enseñar a los papás sino para que los papás sepan cómo van los chicos y cómo salvarlos; cómo les vamos dando la mano para que entre los dos podamos avanzar.

Si las escuelas de padres se convierten en unos aliados para la escuela, vamos a sacar la potencia de los niños, niñas y jóvenes. La idea es que todos formemos porque queremos devolverle la potencia a las instituciones educativas desde la Secretaría de Educación.

¿Cuál es el panorama de las instituciones públicas en Cartagena?

- La mayoría de nuestros colegios están abandonados. Los dineros no están llegando a las 104 escuelas. Encontramos que por ejemplo en una administración pasada se consiguieron unos recursos prestados para que se organizaran cinco megacolegios y en esta administración vamos a tener que activar unas pólizas porque no cumplieron.

Es decir, hay un dolor que nosotros cargamos permanentemente y es que el dinero no está llegando a las escuelas. El rector, el maestro, están metidos en unas aulas que no tienen condiciones para dar las clases. Al colegio San Felipe Neri se le consiguieron 8 mil millones de pesos y ¿sabes qué hicieron? Alcanzó para construir solo el cimiento. Hoy no tenemos dónde meter a esos niños.

Tras las movilizaciones del 21N, sectores sociales advertían que algunos docentes del Sudeb promovían en las aulas algún tipo de ideología política... ¿Qué opina al respecto?

- No se puede estigmatizar la labor del maestro. Si nosotros hubiésemos hecho un proceso de ideologización con los estudiantes, no tuviéramos el país que tenemos. Tuviésemos otro país.

Creo que no hemos hecho la tarea, porque la tarea del maestro es hacer que el estudiante piense críticamente y pensar críticamente significa saber cuáles son los cambios que tiene que hacer la sociedad para ser mejor, más equitativa.

Que un maestro le diga a un estudiante que tiene que luchar por sus derechos, no significa que esté incentivando o motivando alguna ideología.