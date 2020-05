Quejas por mujer que está viviendo en la casa comunal y se niega a salir

Alfredo Lugo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Chapacuá, explicó lo que sucede realmente con la sede. “Desde que empezó el coronavirus, una señora líder del barrio, que oficia como delegada de la JAC, no tenía dónde estar, nosotros le dimos permiso para que se quedara unos días en la casa comunal mientras ella encontraba un lugar para vivir. Lo hicimos de buena fe. Pero a raíz de eso se ha presentado el problema con las aguas residuales del baño que empezaron a salir porque hubo un daño en el registro debido al uso constante. Nosotros hemos conversado con ella, le hemos dicho las afectaciones que está teniendo la comunidad con los olores, pero hasta ahora ella no ha querido desocupar. Yo particularmente no tengo corazón para desalojarla, porque soy un ser humano y tengo familia, y tampoco quiero exponerla a ella a un hecho bochornoso con la inspección de Policía, pero también entiendo a la comunidad y la gente tiene toda la razón”, declaró Lugo.

El presidente también contó que la señora se ha tomado atribuciones que no le correspondían como meter en la casa comunal a una nieta de 9-10 años, a quien tiene viviendo en condiciones no aptas, y haber ingresado también a otra señora que duró varios días viviendo allí pero que por suerte ya salió.

“El llamado que le hacemos es a la familia, a sus hijas, para que se hagan cargo de la estadía de la señora, porque su instancia en la casa comunal se ha vuelto un problema para los demás habitantes”, finalizó Lugo.