Quejas por palenqueras bloqueando un andén mientras se hacían las uñas

Upegui manifestó estar cansada, al igual que sus compañeros comerciantes, y que la situación se está saliendo de control. “Ellas no son palenqueras, son mujeres afro de otro pueblo, y consiguen el vestido para trabajar. A diferencia de ellas, hay unas que sí son palenqueras y se ubican en la Gorda Botero, son muy queridas y respetuosas. Sin embargo, con las que tenemos el problema son groseras y dicen que nadie las puede quitar de ahí porque las nombraron patrimonio. Nosotros entendemos que ellas tienen que trabajar, pero para eso están habilitados los parques, donde ellas pueden desempeñar sus labores sin afectar a nadie. Están apoderadas del espacio y para nosotros no ha sido fácil, debido a que no dejan pasar a los clientes y se pierden ventas”.

¿Las mismas de la pelea viral?

El pasado 8 de junio, a través de un video aficionado, quedó registrada una penosa situación de intolerancia: tres palenqueras se enfrentaron a un habitante de calle. Según Carlos Revollo, las mujeres que aparecen tirando unas sillas en el video que circulan en redes sociales, son las mismas que se han apropiado de los andenes.

“El día de la pelea con el habitante de la calle, no nos sorprendió para nada, porque eso es el pan de cada día, solo que no siempre la gente lo graba y lo sube a internet. Nosotros estamos cansados de poner las quejas con Espacio Público y no recibimos respuesta, no nos resuelven la situación. Por un momento hablan con ellas, pero luego vuelven a apoderarse de los andenes. Necesitamos que por favor se tomen las medidas necesarias y pongan un orden, no podemos seguir así”, expresó Revollo.