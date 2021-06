“Soy un residente de San Diego y hago esta denuncia anónima porque tenemos una problemática desde hace varios meses cuando construyeron un centro comercial en este barrio pero no le hicieron zona de parqueadero. Ahora nos tienen la calle de enfrente llena de carros y no podemos transitar con facilidad. Es algo que no solo lo sufrimos nosotros sino gente del común, taxistas, conductores de vehiculares, entre otros. Se necesita presencia de la autoridad”.

La anterior fue una denuncia hecha a este medio por un morador de San Diego que pidió no revelar su nombre por seguridad. El hombre asegura que hay un señor dedicado a cuidar y ayudar a parquear los carros de las personas que visitan el nuevo centro comercial, y que supuestamente se torna agresivo y amenaza a cualquier persona que se atreva a hacerle algún comentario sobre la irregularidad de su oficio.

“Los constructores del edificio en nuestro sector, donde funcionaba el Circo Teatro, no hicieron zona de parqueo para sus clientes y ese señor se ha apropiado de la parte de afuera ubicando carros a lo largo de la calle ocupando un carril. Hay veces que se forma una congestión vehicular muy grande, además hemos visto que ha tenido problema con los conductores porque pide una tarifa de 5 mil pesos y el que le da monedas no se las acepta y les forma pleito. Cuando uno le llama la atención él dice que su hijo es una persona importante que podría perjudicarnos”, añadió otro morador.

Los denunciantes indicaron que a la zona sí se han presentado las autoridades distritales a ejercer control, sin embargo, estos supuestamente no son permanentes y por eso al poco tiempo vuelven a registrarse afectaciones al tráfico vehicular y al espacio público.

Este medio intentó obtener una declaración de parte de las directivas del centro comercial para saber qué sucede con el tema del parqueo, pero no fue posible la comunicación. Por su parte, desde la Oficina de Espacio Público del Distrito respondieron que no es cierto que en ese sitio no se haga presencia, pues allí se han realizado durante los últimos meses diversos operativos de control y recuperación del espacio público.

Entre tanto, desde el DATT también desmintieron que la vía se colapse como lo dicen los residentes, y que en San Diego los operativos de control al mal parqueo son constantes así como en el resto del Centro.