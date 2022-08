Quejas por mal estado de este importante sendero peatonal del Centro

Trabajadores del Centro

La zona también cuenta con una extensa superficie de madera de unos 150 metros en condiciones similares, con varias de sus tablas levantadas representando un gran riesgo para los visitantes.

Priciliano Pérez, asesor turístico que frecuenta diariamente el lugar, confesó que él fue víctima de esos huecos.

“Hace días tuve un accidente cuando pisé una tabla y se me fue el pie, afortunadamente solo me raspé, pero fácilmente puede haberme caído y fracturado. Si eso me sucedió a mí que conozco bien este sector, le puede pasar a la gente de afuera que no sabe de este peligro. Por aquí pasan constantemente turistas a tomar las lanchas que salen hacia las islas y a realizar los tours en las noches, no es lógico que un sitio tan importante se encuentre en estas pésimas condiciones”, señaló Pérez.

Algo que llama la atención en el sector es una valla divisoria que restringe el paso a los peatones, la cual dice en letras grandes: “prohibido el paso por seguridad, estamos trabajando para brindar un mejor servicio”. Lo curioso es que el aviso lleva ahí aproximadamente dos meses, pero Pérez y demás vendedores informales manifestaron que en el lugar nunca han visto trabajadores arreglando los desperfectos.

Sobre la situación, desde la Alcaldía de Cartagena informaron que en las próximas horas la Secretaría de Infraestructura adjudicará el contrato para reposición de adoquines, tapas y mejoramiento de andenes y bordillos del Centro Histórico, y una vez se firme el convenio se iniciarán de forma casi inmediata las intervenciones, las cuales también tendrán el apoyo de la Escuela Taller con sus aprendices. Se espera que más tardar este lunes o martes 9 de agosto empiecen los trabajos.