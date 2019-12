Quejas por el sistema de Telepeaje en estación de peaje de Manga

“Uno de los carriles (el derecho) del sistema de Telepeaje en el peaje de Bazurto tiene más de dos semanas que el sistema no funciona. A veces ponen un operador allí que es él que cuando te ve venir pone la placa del vehículo y así es como la acciona. No han buscando para solucionar”, señaló una ciudadana.

Los usuarios alegan que desde hace dos semanas el sistema no funciona ocasionando traumatismos al momento de ingresar a la estación de control.

De acuerdo con los conductores no es posible que paguen un monto por adelantado para pasar rápido en estos carriles y que les toque esperar en el trancón como sucede en los carriles mixtos.

“No es posible que la gente pague por anticipado por un servicio para que no se presten, ya que lo están haciendo manual y no existe esa rapidez que el usuario paga por dicho servicio, es decir no es automático”, agregó la usuaria.