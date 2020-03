“Quedó claro que no se hizo ninguna adjudicación”

Pedrito responde

Ante estos hechos, Pedrito Pereira manifestó que quedó demostrado que no existe firma o resolución de adjudicación de la APP.

“Quedó claro que yo no he firmado nada y que no existe contrato alguno sobre la APP para la privatización del DATT. Como ciudadano sigo esperando que Dau exhiba ese documento o que no diga más mentiras y renuncie a la Alcaldía”, dijo.

Agregó que: “todo lo que expone la Alcaldía son los documentos de trabajo de funcionarios de la época. De tal manera que la mala intención de sembrar dudas sobre mis actuaciones no tienen fundamento” aseguró Pereira.