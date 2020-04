“Que tengan paciencia”: Alcaldía responde a gente en Tierrabaja

“Nuestros abuelos son el principal valor cultural que tenemos como comunidad ancestral negra y no queremos que se nos mueran, por eso estamos acatando todas las medidas del Gobierno nacional, pero tenemos hambre, no queremos que se nos vayan por el coronavirus pero tampoco que se nos enfermen o mueran por desnutrición”, señaló Moisés Zabaleta, presidente del Consejo Comunitario de Tierrabaja.

En esta población, en la zona norte de Cartagena, después de La Boquilla, la gente está cumpliendo con el confinamiento obligatorio, por esa razón no han podido ir a trabajar y familias enteras están sufriendo por falta de alimentación en sus hogares. (Lea: Con nuevos contratos de kits alimenticios, la Alcaldía beneficiará a 64 mil hogares).

No son suficientes

Los residentes aseguran sentirse abandonados por las autoridades, aunque reconocieron que la empresa privada sí les ha tendido la mano pero no a todos. Entre los donantes están Serena del Mar y la Arquidiócesis de Cartagena. Sin embargo, señalaron que les han entregado mercados a menos de la mitad de las viviendas, e incluso en algunas de ellas hay dos y hasta tres familias, por lo que han sido insuficientes. Además, señalaron que los alimentos son para dos o tres días y no para solventar una semana o 15 días. “La protesta es para que nuestro alcalde, el gobernador o el residente nos tengan en cuenta para sus ayudas, estamos muy necesitados y alejados de la ciudad, aquí ya no tenemos ni transporte para movilizarnos”, agregó Rosiris Villalobos, habitante.

Los protestantes elaboraron una bandera simbólica de gran tamaño para apoyar su manifestación y esperan que pronto la Alcaldía de Cartagena ponga su mirada en ellos y les envíe las tan anheladas ayudas humanitarias, ya que el aislamiento lo extendieron hasta el 11 de mayo y afirman que no van a poder aguantar hasta allá.