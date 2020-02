¿Qué tan necesario es que se cierre Playa Blanca?

No obstante el experto asegura que si a pesar de estas medidas el desorden continúa, puede que no haya más opción que cerrar, porque se pone en riesgo el ecosistema.

“Si se trabaja de acuerdo a los límites establecidos, el ecosistema puede ser usado sin problemas, el tema no es el uso, sino el abuso. El hecho de que se diga que nadie pernocte en Playa Blanca es una medida de sanidad inmediata porque en la noche el ecosistema se reconstruye y descansa, además quita el impacto de los hostales que funcionan allí sin sustento legal”, afirma.

Para el ambientalista Rafael Vergara las decisiones tomadas por el alcalde son acertadas teniendo en cuenta que es imprescindible considerar la posición de la comunidad nativa al respecto, además, asegura que en tanto estas medidas se acaten puede que el cierre no sea inminente.

“El cierre es indispensable”

El ambientalista George Salgado, por su parte, asegura que ya es momento de que la Alcaldía tome medidas contundentes respecto a Playa Blanca y que en ese orden de ideas el cierre es indispensable.

“Las administraciones pasadas no tomaron los requerimientos necesarios para poder controlar lo que por años ha estado sucediendo en Playa Blanca. Sin la conservación y preservación de este ecosistema no habrá más turismo. Le solicito al alcalde Dau que no tome medidas a medias, se deben tomar decisiones profundas que nos lleven a aplicar los conceptos de desarrollo sostenible y las tendencias mundiales del turismo ecológico”, afirmó.

El experto también agregó que a pesar de que es una opción impopular, es lo más conveniente.

“Es indispensable que se haga el cierre de Playa Blanca por muchos factores: primero, que todavía no se tiene clara una política de operación que sea sostenible en el aspecto económico, social y ambiental, debe haber una política de uso del suelo y también se debe solucionar el tema del aprovechamiento ilegal de bajamar”, enfatizó.